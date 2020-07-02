مكسيكو سيتي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسلقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بهجوم مسلح على عيادة لإعادة التأهيل بوسط البلاد.وذكر قائد الشرطة بيدرو كورتيس زافالا أن عدة أفراد دخلوا ملحق العيادة في إيرابواتو بولاية جواناخواتو وألقوا المقيمين بها على الأرض وأطلقوا النار عليهم.وأدان حاكم ولاية "جواناخواتو" دييجو سينهو رودريجيز فاليخو الهجوم ووصفه بالجبان.وقال رودريجيز فاليخو على تويتر: "العنف الناجم عن الجريمة المنظمة لا يحرم الشباب من الحياة فحسب، بل يسلب أسر جواناخواتو السلام أيضا".وأضاف: "نعمل ولن نهدأ حتى استعادة الهدوء إلى جواناخواتو".// انتهى //06:12ت م0010