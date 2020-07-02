إسلام آباد 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح وزير الإعلام شبلي فراز الذي استبعد إمكانية استبدال رئيس الوزراء عمران خان بناء على رغبة أحزاب المعارضة، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة حملة مكافحة الفساد في البلاد رغم ضغوط المعارضة.وأخبرت عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 216097 حالة، والضحايا إلى 4446 وفاة.وأشارت إلى عزم السلطات الباكستانية على تمديد إجراءات الإغلاق الذكي في البلاد حتى منتصف يوليو الجاري.وتطرقت إلى تعليق وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية تفويض شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية للعمل في أوروبا لمدة ستة أشهر، بعد توقيف السلطات الباكستانية عشرات الطيارين عن العمل للاشتباه في حصولهم على شهادات مزورة.واهتمت بلقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حاليا.وعرجت إلى تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأنبأت عن تبادل باكستان والهند أمس قوائم بأسماء السجناء المدنيين لدي بعضهما البعض وفقا لاتفاقية الوصول القنصلي إلى السجناء المدنيين المبرمة بين البلدين والتي تلزمهما بتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 14 مسلحا من عناصر حركة طالبان خلال هجوم مضاد لقوات الأمن الوطني الأفغاني في مقاطعة غزنة شرقي البلاد.وتناولت صحف باكستان فرار الآلاف من السكان المدنيين في إقليم راخين غرب ميانمار إثر بدء الجيش الميانماري عملية تطهير موسعة ضد جماعة متمردة.// انتهى //06:14ت م0011