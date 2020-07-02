المدينة المنورة 11 ذو القعدة 1441هـ الموافق 2 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها.وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و تستمر حتى السادسة مساءً .// انتهى //07:05ت م0012