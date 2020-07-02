طرابلس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) إلى جانب حالة وفاة، علاوة على شفاء 14 حالة.وقال المركز في بيان إنه تسلم الأربعاء، 788 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 738 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 50 عينة موزعه بواقع 15 حالة جديدة، و27 مخالطينو8 عائدين من السفر.وبهذا الإعلان تبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافي 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة فيالبلاد في مارس الماضي.// انتهى //07:34ت م0015