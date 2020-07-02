طرابلس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وبحثا خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، وأكد السراج خلال الاتصال أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في الرجوع للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة من خلال الانتخابات العامة ودستورٍ دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ببنغازي، إذ ناقشا سبل حل الأزمة الليبية، والتدخل التركي في ليبيا، ومبادرة عقيلة صالح الأخيرة الخاصة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، وأكد الوزير اليوناني استنكار بلاده للتدخل التركي.وبينت صحف طرابلس تلقي قائد عام الجيش الليبي المشير حفتر اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحث خلاله التطورات الحالية في ليبيا، وأكد غوتيريس أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، وليبيًا بقيادة ليبية، لافتًا النظر إلى التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار داخل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).وتطرقت إلى زيارة وفد عسكري إيطالي إلى ليبيا واجتماعه مع رئيس رئاسة الأركان اللواء محمد الشريف، إذ استعرضا مستجدات الأوضاع في البلاد وعمليات تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل الليبي، وتحقيق التعاون المشترك بين البلدين خصوصًا فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية وتطويرها للتصدي لهذه الظاهرة.وعرجت صحف الخميس على تنديد المبعوث السابق للأمم المتحدة غسان سلامة، بنفاق بعض الدول في مجلس الأمن الدولي، متهمًا إياها بطعنه في الظهر في ملف الأزمة الليبية المتعثر، عادّا النظام الدولي القائم حاليًا متضعضع تمامًا، خصوصًا في ما يتصل بالتدخل العسكري المباشر في نزاعات محلية.// انتهى //08:09ت م0017