مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسافتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بعد بعنوان " إذكاء القرائح بأحكام الجوائح .. كورونا إنموذجًا " بدرس عن " جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا".واستهل معاليه الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشاره بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى استشعار خطر هذا الفايروس الذي دعا المملكة وقيادتها الرشيدة لاتخاذ عدد من القرارات التي حفظت أنفسا كثيرة من ضرر هذه الجائحة .واختتم معاليه درسه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وعلى القرارات الحكيمة التي ساعدت في الحفاظ على أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها .// انتهى //09:02ت م0020