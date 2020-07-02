أبوظبي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال مرئي، مع وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا نيكولا ديميتروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والأمن الغذائي.وتناول الاتصال تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل تعزيز المواجهة الدولية الجماعية لهذا التحدي والإجراءات التي اتخذها البلدان خلال التعامل مع الجائحة.// انتهى //09:13ت م0021