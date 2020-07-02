الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.// انتهى //09:33ت م0025