بغداد 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأطلقت قوات أمنية عراقية مشتركة، اليوم، عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الأرهابي، لتفتيش المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين.وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم أن العملية جاءت بتوجيه مِن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى أن العملية العسكرية تنفذ وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.// انتهى //09:37ت م0026