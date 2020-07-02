نجران 11 ذو القعدة 1441هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" تحت عنوان "مهارات الاستذكار الفعال".وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور محمد المحيسي إلى تعريف المشاركين بمفهوم الاستذكار الفعال، ومبادئه، وتعريفهم كذلك بمهارات تحسين التذكر، وإكسابهم المهارات المناسبة لعملية الاستذكار، وتحديد عوامل النسيان وكيفية التغلب عليها.//انتهى//09:56ت م0029