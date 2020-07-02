جدة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحد من مدى الرؤية الأفقية, وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.// انتهى //10:01ت م0030