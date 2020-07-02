بيروت 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتداعيات الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً للإنهيار المالي المتدحرج الذي تتسارع فصوله في ظل الارتفاع الجنوي لسعر صرف الدولار في حين تصاعت مواقف الدول والمنظمات المالية الدولية المحذرة من الواقع الإنهياري في لبنان على نحو مثير للقلق الشديد حيال مجريات المرحلة المقبلة.وتحدثت عن تأكيد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي أمس أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد.وأشارت صحف الخميس الى إعلان وزير الفرنسي جان إيف لو دريان، أمام جلسة في البرلمان أمس أن وزراء خارجية التحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو لبحث موضوع تركيا ،مشيراً إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.وتطرقت إلى حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، محذّرا من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد.وأخبرت صحف بيروت عن تحذير المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين، كاريسا إتيان أمس من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود الإغلاق في وقت مبكر للغاية قد تغمرها حالات "كوفيد 19" الجديدة.// انتهى //10:26ت م0033