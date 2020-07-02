القاهرة 11 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل بمواقع المشروعات التنموية، حفاظا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.وسلطت الضوء على عودة حركة الطيران والسياحة وبدء تسيير عدد من الرحلات المنتظمة من مطار القاهرة الدولي إلى العديد من الوجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى، فضلا عن وصول أول رحلتين سياحيتين من أوكرانيا إلى الغردقة وشرم الشيخ.ونوهت إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 81 حالة وخروج 421 متعافيا من المستشفيات ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في مصر إلى 69 ألفا و414 حالة من ضمنهم 18 ألفا و881 حالة تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات و3034 وفاة.ولفتت الانتباه إلى تصاعد الغضب الفلسطيني الرافض للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، ومشاركة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة أمس بمظاهرة دعت لها الفصائل تحت شعار "يوم الغضب الشعبي".وعرجت على انتقاد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري لموقف المجتمع الدولي من ليبيا وخاصة في قضية حظر تصدير الأسلحة.وتحدثت الصحف عن تصاعد التوترات الداخلية في إثيوبيا ومصرع أكثر من 81 شخصا في منطقة أوراميا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة، فضلا عن إلقاء السلطات الإثيوبية القبض على زعيم المعارضة في أوراميا بيكيلي جيريا وقطب الإعلام الإثيوبي جوهر محمد.وتناقلت صحف مصر اليوم تصريحات الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، حول الدور التركي في تصاعد التوتر بالمنطقة، ومطالبته الاتحاد الأوروبي بتعزيز إجراءاته ضد الموقف التركي العدواني في المنطقة.// انتهى //10:28ت م0034