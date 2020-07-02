سيئول 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا اليوم أن بلادها تبذل الجهود الشاملة لكي تعود كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار.وقالت الوزيرة كانغ في مؤتمر صحفي اليوم إن "كوريا الشمالية لا تتخذ حاليا مزيداً من الإجراءات التي تؤدي إلى تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، لكن الحكومة لا تتراخى في إدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية".وشددت على أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتحافظ على موقف الاستعداد الثابت وتركز جهودها على خلق زخم للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وأضافت أن الحكومة ستعمل أيضا على تعزيز التعاون مع الدول الرئيسية وغيرها من المجتمع الدولي بناء على التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.// انتهى //10:30ت م0035