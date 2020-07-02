رام الله 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3045.وأبرزت صحف فلسطينيين قرار الحكومة الفلسطينية إغلاق جميع المحافظات لمدة خمسة أيام اعتبارا من صباح الجمعة، مع توقف حركة المواصلات العامة بينها وفيها، لكسر سلسلة وباء "كورونا".وأشارت صحف الخميس إلى دعوة منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 20 فلسطينيًا بينهم سيدتان من عدة محافظات من الضفة الغربية، فيما جرف مستوطنون يهود، مساحات من اراضي قرية عينابوس جنوب نابلس، بينما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، منزلاً في حي دير السنة في جبل المكبر، جنوب شرق القدس.وأولت صحف الصباح اهتمامًا باقوال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.وأوردت صحف فلسطين أقوال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اللواء جبريل الرجوب، إن الحركة تعمل لتعزيز الموقف الدولي ضد مخطط الضم المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولتمتين موقف الأمتين العربية والإسلامية لصالح فلسطين، العضو الرئيس في الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي.ونشرت صحف هذا اليوم تصوّيت البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ"، بالأغلبية على مشروع قرار تقدم به الائتلاف الحكومي، المكوّن من حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، يؤكد على التمسك بحل الدولتين ويدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في ختام جلسة نقاش حول القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، في ظل المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //10:34ت م0036