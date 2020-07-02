الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز البديع في محافظة الأفلاج، كلمات دعوية خلال الشهر الجاري ،يلقيها عدد من الدعاة عن طريق البث المباشر عبر حساب الجمعية في تويتر وقناة اليوتيوب الساعة السابعة مساء.ويلقي يوم غدٍ الجمعة عواد بن سبتي العنزي كلمة بعنوان (حرمة الدماء المعصومة)، ويوم السبت يلقي محمد بن مبارك الشرافي كلمة في تفسير " آية الكرسي ".وفي اليوم السادس عشر من الشهر الجاري يلقي سعد بن شايم العنزي كلمة بعنوان (المسارعة إلى الخيرات)، وفي الثامن عشر يلقي مبارك بن عبدالله المسيعد كلمة في تفسير قوله تعالى ( إن الله يحب المتقين )، وفي اليوم العشرين يلقي بدر بن علي العتيبي كلمة يفسر فيها قوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ).أما في اليوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري فيلقي أحمد بن عقيل العنزي كلمة بعنوان (الخير كله في الرفق)، وفي الرابع والعشرين يلقي هاني بن سالم الحارثي كلمة في (العفو والتسامح)،ويشرح سعيد بن عبدالله القحطاني حديث (اتق الله حيثما كنت) في اليوم السادس والعشرين ، وفي اليوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري يلقي بريك بن محمد الشرافي كلمة بعنوان (التحذير من التهاون في أداء الصلاة)، ويختتم محمد بن مبارك المواش في يوم الثلاثين من الشهر الجاري كلمة يشرح فيها حديث (الظلم ظلمات يوم القيامة).وتأتي الكلمات الدعوية ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ لتبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:34ت م0037