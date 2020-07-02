جنين والخليل 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل بينهم أسير محرر.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر الجمل واعتدت بالضرب المبرح على أخيه رشدي بعد اقتحام منزليهما في حي المراح في جنين، بينما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر ناصر زيدان الجدع بعد اقتحام منزله في حي خروبة من مدينة جنين، وهو من بلدة برقين.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة في محافظة جنين واعتقلت الشاب أوس ابراهيم علي جبارين، بعد أن داهمت منزل ذويه.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، مهند حسين النتشة من مدينة الخليل، وعلاء محمد الطيطي من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.// انتهى //10:36ت م0038