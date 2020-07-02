بغداد 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على عدد من الملفات الداخلية ,من بينها دعم احتياجات وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا,مشيرة إلى تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن الجهاز الحكومي يعمل بكلّ ما لديه من جهد وتنسيق متكاملين، لأجل دعم هذه الاحتياجات .وأشارت صحف اليوم إلى تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق على جهود مواجهة الجائحة والتحديات التي تفرضها على الحكومة.وعرجت على الواقع الزراعي في العراق ، مبرزة تأكيد وزارة الزراعة مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير هذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني ,وفق خطط ومناهج عمل متطورة، موضحة بأن خططها نجحت بتوفيرالعديد من المواد الزراعية الأمر الذي قلل من حاجة استيرادها من الخارج.وتناولت صحف الخميس انبثاق تحالفات جديدة في البلاد وأولها تحالف "عراقيون" ،مشيرة إلى الآراء التي تعتبرها خطوة لمجابهة التحديات التي تتعرض لها الدولة في الوقت الراهن على المستويين الاقتصادي والصحي.// انتهى //10:47ت م0040