برلين 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الألمانية، اليوم، 503 إصابات جديدة بفيروس فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.وأوضح معهد روبرت خوخ لرصد الأوبئة في ألمانيا في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 8994 حالة وفاة، والإصابات 195228 حالة، بينما تم تسجيل 500 حالة تعافي جديدة ليصل العدد الاجمالي للمتعافين إلى 180300حالة حتى الأن.// انتهى //11:24ت م0043