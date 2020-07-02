تونس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستحدثت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن بداية توافد التونسيين المقيمين بالمهجر والسياح على تونس عبر المنافذ الجوية والبحرية وذلك بعد أن أعلنت السلطات التونسية فتح حدودها التي أغلقتها لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.وأوردت عربياً إعلان السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد منذ بداية تفشي الفيروس.وتطرقت صحف الخميس عن تصاعد التوتر القائم بين أنقرة وباريس بشكل ملموس مؤخراً ودخول الطرفين في سجال حاد على خلفية النزاع الليبي، مشيرة إلى شن الرئيس الفرنسي ماكرون هجوما جديداً شديد اللهجة على تركيا، بسبب سياستها في ليبيا.ولفتت إلى توجيه عدد من الدول الغربية تحذيرات لإسرائيل من مغبة ضم أراضي جديدة من الضفة الغربية.وأشارت صحف تونس إلى مقتل 10 على الأقل وسط احتجاجات في إثيوبيا بعد مقتل مغن شهير.// انتهى //11:28ت م0044