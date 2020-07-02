جيزان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , التعازي والمواساة لحسين بن إبراهيم عتودي رقواني أحد منسوبي مكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان في وفاة والدته -رحمها الله- ولأفراد أسرته.وسألا سموهما المولى عز وجل ، أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جهتهم عبر ذوو "العتودي" عن شكرهم وتقديرهم لسموهما, داعين الله تعالى أن يحفظهما وأن لا يريهما أَي مكروه.// انتهى//12:34ت م0059