اجتماعي / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان "العتودي" في وفاة والدته
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
جيزان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , التعازي والمواساة لحسين بن إبراهيم عتودي رقواني أحد منسوبي مكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان في وفاة والدته -رحمها الله- ولأفراد أسرته.
وسألا سموهما المولى عز وجل ، أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو "العتودي" عن شكرهم وتقديرهم لسموهما, داعين الله تعالى أن يحفظهما وأن لا يريهما أَي مكروه.
// انتهى//
12:34ت م
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