روما 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسحقق انتر ميلان فوزًا سهلًا على ضيفه بريشيا بنتيجة 0-6، وهو الفوز الثالث لانتر في أربع مباريات منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادل واحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، معيدًا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين لاتسيو الثاني، وثماني نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر، وحامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية.وسجّل أهداف اللقاء، الإنجليزي أشلي يونغ عند الدقيقة (5) من بداية المباراة، التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة (20 ) من ركلة جزاء، دانيلو دي أمبروسيو الدقيقة (45)، وروبرتو غاليارديني عند الدقيقة (52)، الدنماركي كريستيان اريكسن في الدقيقة (83)، واختتم أنتونيو كاندريفا قبل نهاية المباراة بدقيقتين الأهداف.// انتهى //12:36ت م0060