أبهـا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واسيواصل ملتقى " آفاق معرفية " الصيفي بجامعة بيشة فعالياته الافتراضية المتنوعة، الذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري ضمن برامج الجامعة لخدمة المجتمع في إطار مبادرة إمارة عسيرة " حسن الوفادة " في نسختها الثانية.وسجل الملتقى منذ انطلاقته مطلع الشهر الحالي حضور 7827 مستفيداً ومستفيدة في 54 برنامجًا ، شملت دورة في أساسيات نظام التعلم الإلكتروني، وندوة عن تطبيقات تقنيات النانو في الصناعة، ودورة عن تنمية المهارات القيادية، ودورات متعددة لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، ودورة عن كتابة وعرض السيرة الذاتية، وندوة بعنوان " النوازل الفقهية " المتعلقة بجائحة كورونا، ودورة عن تعزيز الدافعية، إلى جانب إقامة ورشة عمل عن قياس مخرجات التعلم، ومحاضرة علمية بعنوان " العلاقة بين المرشد والطالب وكيفية انجاحها "، ودورة لسلامة المرضى، وندوة بعنوان " الدور المأمول لقائدات العمل الاجتماعي في القرن الواحد والعشرين "، بالإضافة إلى دورة تدريبية عن بناء وإدارة المبادرات المجتمعية، ودورة استراتيجيات التدريس عن بعد، وجلسة علمية عن بلازما المتعافين من الكوفيد-19 كعلاج محتمل للحالات الحرجة.// انتهى //12:53ت م0062