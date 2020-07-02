جيزان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر.وتسلم سمو نائب أمير المنطقة في مستهل الاستقبال التقرير الخاص بأعمال الإدارة خلال فترة منع التجول، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن الإجراءات والأعمال التي نفذت وأسهمت في استمرارية إمدادات المياه للمنطقة ومحافظاتها والعمليات التشغيلية و خدمات العملاء حتى تجاوزت كميات المياه الموزعة 29،8 مليون متر مكعب من المياه ، بنسبة 2،2 مليون متر مكعب أسبوعياً وبمتوسط توزيع يومي بلغ 304,541 متراً مكعباً يومياً.واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على آلية العمل والخطط التشغيلية للمياه بالمنطقة التي تتم من خلال فرق عمل ولجان شكلت على مختلف المستويات بفرع خدمات المياه للقيام بجميع التدابير والإجراءات التي تضمن الاستعداد التام والعمل المستمر لضمان وصول المياه للمستفيدين بالمنطقة والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الإدارة العامة لخدمات المياه للتعامل مع جائحة كورونا بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وعملها على خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ، من خلال تقدم خدماتها عن بعد وتشكيل فرق ولجان العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ، مع الاهتمام الجانب الصحي والوقائي والتوعوي وغيرها من الخدمات والأعمال التي تقع في نطاق عملها.‫وأعرب سموه عن سعادته بما شاهده واستمع إليه خلال الاستقبال، موجهاً بأهمية توفير خدمات المياه لأهالي منطقة جازان والعمل على مواصلة القدرة التشغيلية بما يلبي احتياجات المنطقة مع ما نشهده من إجراءات واحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ودعمها لخدمات المياه وكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.// انتهى //12:57ت م0064