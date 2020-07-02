لندن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد مجدداً في عدد من مناطق البلاد المتفرقة، مشيرة إلى أن بعض من تلك المناطق باتت على بعد أيام معدودة من إعادة فرض سياسة الإغلاق التام.وعرجت على التأثيرات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة بعد أن أعلنت بعض محلات مبيعات التجزئة أمس الاستغناء عن آلاف الموظفين مع بدء الحكومة تقليص نسبة المساهمة في الرواتب.ونشرت صحف لندن على صعيد منفصل أنباء عن تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لضم بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بعد المعارضة الدولية الكبيرة التي لاقتها الخطوة.ونقلت صحف الخميس أنباء عن مقتل عشرات المحتجين شرق أثيوبيا أثناء في احتجاجات تشهدها البلاد، فيما اعتقلت الشرطة 35 شخصًا على خلفية الأحداث.وأوردت صحف بريطانيا أنباء عن حصول الرئيس الروسي فلادمير بيوتن على أغلبية ساحقة في اقتراع أجري لإجازة تعديلات دستورية تتيح ليه الترشح لفترتين رئاسيتين.// انتهى //13:00ت م0066