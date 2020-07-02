كوبنهاغن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستوقفت المباراة النهائية لكأس الدنمارك في كرة القدم أمس، ما يقارب 15 دقيقة وذلك خلال الشوط الأول من مباراة أولبورغ ضد سوندريسك، بسبب رفض بعض الجماهير احترام قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في الملعب، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأظهرت المشاهد مسؤولي فريق أولبورغ يحثون الجماهير للعودة إلى أماكنهم المخصصة لهم في الملعب، حيث تم إبعادهم إلى الخارج بسبب مخالفتهم لقواعد السلامة المفروضة.يذكر أن كل فريق حصل على 50 بطاقة لجماهيره من أجل حضور المباراة في الملعب التي انتهت بتتويج سوندريسك بهدفين دون رد.// انتهى //13:08ت م0070