سكاكا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأكدت "صحة الجوف" أنها أتمت 92 جلسة علاجية لمرضى الأورام، من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا ، وذلك خلال جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كورونا) المستجد>وبينت أن الجلسات كانت لمرضى من المنطقة، ومرضى من المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدة على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرة إلى أن ذلك أسهم - بحمد الله - في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.وأوضحت أن المركز يقدم خدماته للمرضى، من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي, بواسطة الفريق الطبي الذي يضم أطباء، وصيادلة، وطاقم تمريض؛ حيث تمت - ولله الحمد - جميع الجلسات بنجاح.يذكر أن المركز يضم 22 غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.وفي نفس السياق استقبل قسم الطب النووي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا ،(51) مريضا، حيث تم تقديم الخدمات التشخيصية بالنظائر المشعة والعلاجية باليود المشع ، كما يستقبل القسم الحالات المحولة من الأقسام التخصصية المختلفة بالمستشفى وجميع مستشفيات منطقة الجوف والمناطق الشمالية المجاورة، وتتنوع الخدمات التشخيصية والعلاجية بالقسم مابين أمراض الأورام المختلفة والغدد الصماء وكذلك أمراض وفشل الكلى والأمراض الأخرى المختلفة.// انتهى //13:13ت م0072