الدمام 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، محاضرة تعريفية لبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للاستعداد الوظيفي.وتناولت المحاضرة التي قدمها من صندوق الموارد البشرية "هدف" يوسف الفليج، برامج الصندوق للاستعداد الوظيفي، مثل برنامج دروب وتمهير والشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج موارد بشرية وطنية مبادرة ومنتجة.وتأتي هذه المحاضرة التعريفية، ضمن سلسلة محاضرات يقدمها مركز غرفة الشرقية للتوظيف لمجتمع الأعمال للتثقيف حول المبادرات التي تخدم القطاع ولمناقشة المسؤولين مباشرة حول أي تساؤلات او استفسارات لديهم.// انتهى //13:14ت م0073