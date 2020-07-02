مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنظمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، حملة توعوية لتوعية العمالة (غير الناطقين للغة العربية) بلغاتهم عن الاحترازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " مجمتع واعي" لتوعية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ، بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.وأوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن هذه الحملة هدفت للوصول إلى توعية 10,000 عامل من العمالة المقيمين بمكة المكرمة بـ (10) لغات (منها :العربية، والإنجليزية، والأوردو، والهندية،والبنغالية والباشتو، والأندونسية، والنيبلية، والسواحيلية) بهدف وصول المعلومة إليهم، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مبيناً أن حملة الجمعية شملت تقديم منشورات توعوية مطبوعة، ووضع ملصقات على أبواب المحلات التجارية، وتوزيع الكمامات الطبية لهم، وتوزيع الهدايا الإبداعية بهدف تخفيف حرارة الجو عليهم.وأضاف العامر أن الجمعية أطلقت فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة معها في الحملة، حيث شارك فيها عدد من شباب الوطن لتقديم هذه الخدمة للعمالة الوافدة لمدة ٧ أيام في ميادين مكة المكرمة.// انتهى //14:22ت م0101