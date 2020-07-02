الطائف 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الصغير إحداثات غير نظامية على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، وذلك بشمال الطائف وشملت الإحداثات إقامة حظائر عشوائية للمواشي وصنادق وركائز خشبية وخيام وعقوم ترابية ووضع هياكل خربة بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي، وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفرق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي.وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة للتعديات تأتي ضمن أولويات الفروع البلدية، بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية حيث يتم التعامل معها فورياً، وذلك لضمان عدم تحولها لتعديات أكبر واستغلال مخالف للأراضي الحكومية، وباشرت فرق رصد وإزالة التعديات بالبلديات الفرعية أكثر من 20 تعدياً على مساحات بيضاء بالطائف والضواحي خلال الشهر المنصرم.وبينت الأمانة أن منفذي التعديات يعمدون الى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية والأراضي الواقعة بالضواحي المحيطة بالمدينة بهدف استغلالها بصورة غير شرعية وتحويلها لتعديات عشوائية تؤثر على التنمية، الجارية بالمنطقة، بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية من هذه التجاوزات التي يعاقب عليها ممارسوها.وأشارت إلى أن التعديات التي يتم إزالتها تدرج ضمن قائمة المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة المحدثين إليها.// انتهى //14:25ت م0103