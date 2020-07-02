عرعر 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستنظم عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية يوم الأحد القادم ولمدة أسبوع برنامجا تدريبيا بعنوان "مهارات التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد واستخدام نظام بلاك بورد وذلك ضمن البرنامج التدريبي "صيفي 2020" عبر المنصة الافتراضية المستخدمة بالجامعة والذي يستهدف خريجي المرحلة الثانوية والمتوقع قبولهم في الجامعة من طلاب وطالبات لعام 1441/ 1442 هـويستهدف البرنامج التعرف على نظام بلاك بورد وكيفية استخدامه والوصول إلى المقررات الدراسية والتعامل مع الأدوات والتعرف على الفصول الافتراضية.// انتهى //14:27ت م0105