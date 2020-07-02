أبهـا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واستواصل بلدية محافظة بيشة تنفيذ مشروعاتها التنموية في المحافظة والمراكز التابعة.وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد الحويطي, أنه تم تنفيذ أعمال سفلتة بطول 15,854 كم، وصيانة طرق بطول3,530كم، وتركيب بردورات بطول 4,200 متر طولي في عدد من الشوارع والحدائق بالمحافظة، إلى جانب تركيب 124 عموداً بعدد 528 فانوساً، وتركيب إنجيل صناعي في ثلاثة ملاعب على مساحة إجمالية 7200 متر مربع، وزراعة مسطحات خضراء على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء تصريف لمياه الأمطار على طول250 متر، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء سكن جديد لعمال البلدية ، وزراعة 1500 شجرة في الشوارع الرئيسة ببيشة، وإنشاء حدائق في مراكز الدحو العطف والحرف، إضافة إلى إنشاء سوق الخضار والفواكه الجديد.// انتهى //14:29ت م0106