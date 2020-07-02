الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ورشة عمل بعنوان "دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس في مواجهة والتعافي من جائحة كورونا (COVID-19) وخطط استمرارية الأعمال"، برعاية معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك عبر الاتصال المرئي.وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على آثار هذه الجائحة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بمشاركة كريمة من الوزرات والهيئات المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون والاتحاد الدولي للاتصالات.وناقشت الورشة الوضع الحالي وآثار جائحة كورونا (COVID-19) على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأبرز الخدمات التي تم تقديمها لقطاعات الدولة المختلفة بدول المجلس، والدور الذي لعبه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال هذه الجائحة، بالإضافة لاستعراض خطط الجهات المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث المشابهة في المستقبل لا قدر الله.وتطرقت الورشة إلى التصور الذي يتطلب أن يكون علية هذا القطاع بعد جائحة كورونا (COVID-19) والدروس المستفادة من هذه التجربة.// انتهى //14:31ت م0108