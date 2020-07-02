مأرب 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة الأيتام واليتيمات في مشروع "بذرة أمان" بمبادرة مجتمعية وصحية لتوعية أقرانهم من الأطفال عن طرق الوقاية من فيروس كورونا في محافظة مأرب, وذلك على مدى ثلاثة أيام.وبمبادرة ذاتية من هؤلاء الأطفال وغيرهم ، وحرصا على سلامة أحبتهم الآخرين ونقل المعرفة التي تعلموها قرروا أن يخرجوا إلى مخيمات النازحين لتوعية أقرانهم ، فتم التنسيق لهم مع فريق مختصات الدعم الاجتماعي بمشروع "بذرة أمان" إلى مخيم السويدا بمأرب الذي يحتضن 1,200 طفل نازح.وتنوعت أساليب الأطفال في تقديم التوعية وتعددت الوسائل التي قدموها من لقاءات فردية و توزيع مطويات إرشادية، إلى تقديم عروض مسرحية وخطابات إذاعية لتعريفهم بأعراض المرض وطرق الوقاية منه ، والطرق الصحيحة لغسل اليدين وكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بهم وغيرها.ومن مأرب شمالا إلى مديرية المخا غربا ، ألهمت الفكرة الأطفال الآخرين في المشروع بالساحل الغربي ، فنظموا هم أيضًا نزولاً ميدانيًا في اليوم التالي إلى مخيم بني جابر بالخوخة والمخيمات القريبة منهم لنقل المعرفة ولنشر التوعية لأكثر من 800 طفل نازح، وليسعد الجميع بالصحة والأمان.// انتهى //14:42ت م0113