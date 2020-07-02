بريدة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , على الدليل المساعد في إجراءات العمل في إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية . بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام الحقوق الخاصة سليمان البرادي , ومدير عام الإدارة العامة للحقوق عبدالرحمن السعدون , ومدير إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بإمارة المنطقة خالد بن صالح العضيب.واستمع سموه من مدير إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالإمارة , لتفاصيل "الدليل المساعد في إجراءات العمل في إدارة شؤون المخدرات" , والمشتمل على رفع كفاءة اداء العمل وإضافة مزيد من السهولة لتحقيق الإثراء المعرفي في جوانب العمل , كون الدليل وسيلة لتدريب من ستتاح له الفرصة بالعمل في الإدارة لسرعة تعلم كافة الاجراءات المتبعة لسير العمل , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه كافة الأعمال المساهمة في تطوير العمل .وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود المبذولة في إعداد الدليل المساعد لإجراءات العمل في إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية , مؤكداً أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تسعى دائماً إلى تعزيز تطوير ورفع أداء العمل تسهيلاً للإجراءات وخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين.وأشار سموه إلى أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال والمبادرات المباركة التي تسير وفق منهجية موحدة تحقيقاً لكافة الأهداف الاستراتيجية للعمل في إمارة المنطقة , مقدماً شكره لما تم بذله من جهود للوصول إلى هذا المنجز المتقن , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //14:46ت م0114