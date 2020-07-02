جيزان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واسأطلق أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم ، خدمة إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في الأنشطة التجارية المرتبطة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها.وأوضح أمين منطقة جازان أن تقديم خدمة الشهادات الصحية بشكل إلكتروني يأتي استكمالا ً للجهود المبذولة في المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تسهيل الإجراءات في كافة الخدمات البلدية.وبين استخراج الشهادات الصحية الإلكترونية يتم من خلال توجه المستفيدين مباشرة للمراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة بدون أن يقوم بمراجعة الأمانة أو بلدياتها المرتبطة بها وعمل الكشف الصحي اللازم ودفع الرسوم عبر نظام سداد ثم طباعة الشهادة مباشرة عبر منصة بلدي.وأشار إلى أن أمانة منطقة جازان تعد أول أمانة على مستوى المملكة في تطبيق إصدار الشهادات الصحية والتقديم عليها إلكترونياً بشكل كامل من خلال منصة بلدي وصحة ، وبأكثر من صفة للمقدم الطلب (عن نفسه – مالك/ مدير منشأة – مفوض عن منشأة)، من خلال زيارة واحدة فقط للمركز الصحي ، سعيا ً لتحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته وتوفير الكثير من الوقت والجهد.//انتهى//14:52ت م0115