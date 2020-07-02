حائل 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأطلقت جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب مسابقة " أفضل فكرة " للتوعية ‏بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‏COVID-19‎‏. ‏وأوضحت الجامعة أن التسجيل بدأ اليوم ويستمر حتى 10 يوليو على مسارات ‏التصميم الأنفوجرافيك والفيديوهات ‏والمونتاج لجميع الطلبة‏. ‏وتهدف المسابقة إلى التذكير بأن فيروس كورونا ما زال موجوداً ودور المجتمع في ‏حد ‏من انتشاره عن طريق الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية في الممارسات ‏اليومية ‏مثل الالتزام بلبس الكمامة وتجنب المصافحة .‏ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إرسال البيانات على البريد الإلكتروني ‏‎ ‎d.sa@uoh.edu.sa ‎‏. ‏‏// انتهـى // ‏15:49ت م0138