عام / " أفضل فكرة " .. مسابقة بجامعة حائل للتوعية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
حائل 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
أطلقت جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب مسابقة " أفضل فكرة " للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس COVID-19.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل بدأ اليوم ويستمر حتى 10 يوليو على مسارات التصميم الأنفوجرافيك والفيديوهات والمونتاج لجميع الطلبة.
وتهدف المسابقة إلى التذكير بأن فيروس كورونا ما زال موجوداً ودور المجتمع في حد من انتشاره عن طريق الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية في الممارسات اليومية مثل الالتزام بلبس الكمامة وتجنب المصافحة .
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إرسال البيانات على البريد الإلكتروني d.sa@uoh.edu.sa .
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15:49ت م
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