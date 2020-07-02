عام / " أفضل فكرة " ‏ .. مسابقة بجامعة حائل ‏للتوعية بالإجراءات الاحترازية ‏للحد من انتشار فيروس ‏كورونا ‏

الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
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حائل 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
أطلقت جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب مسابقة " أفضل فكرة " للتوعية ‏بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‏COVID-19‎‏. ‏
وأوضحت الجامعة أن التسجيل بدأ اليوم ويستمر حتى 10 يوليو على مسارات ‏التصميم الأنفوجرافيك والفيديوهات ‏والمونتاج لجميع الطلبة‏. ‏
وتهدف المسابقة إلى التذكير بأن فيروس كورونا ما زال موجوداً ودور المجتمع في ‏حد ‏من انتشاره عن طريق الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية في الممارسات ‏اليومية ‏مثل الالتزام بلبس الكمامة وتجنب المصافحة .‏
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إرسال البيانات على البريد الإلكتروني ‏‎ ‎d.sa@uoh.edu.sa ‎‏. ‏
‏// انتهـى // ‏
15:49ت م
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