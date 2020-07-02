عمّان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسجدّدت الحكومة اليابانية اليوم، شراكتها ودعمها لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بزيادة خدمات سبل العيش والحماية للنساء المستضعفات في الأردن.وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان صحفي، أن هذه الزيادة تتمثل بزيادة رفع عدد حالات الإحالة إلى الحماية، ورفع الوعي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات السوريات المستضعفات، من خلال مراكز الواحة التابعة للهيئة في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين بالأردن.وذكر البيان أنه سيتم استكمال الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساندة المستدامة للحياة لدعم النساء المستضعفات، وخاصة الأسر التي ترأسها النساء، وذلك للتكيّف مع التأثير السلبي لجائحة كورونا (كوفيد-19).وستسمح المساهمة اليابانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تأتي في إطار خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين 2020-2022، بمواصلة دعم النساء في مراكز الواحة للوصول إلى فرص التعليم والمشاركة المدنية والتدريب، وفي الوقت ذاته، إشراك الرجال والفتيان في القضايا المتعلقة بالعنف القائم على نوع الاجتماعي.// انتهى //15:51ت م0140