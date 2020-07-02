لندن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأعلنت المملكة المتحدة اليوم إعادة فتح جميع المدارس والكليات في شهر سبتمبر القادم بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح وزير التعليم قافن ويليامسون في بيان:" أن الخطوة تأتي بعد الانخفاض المستمر في عدد الإصابات خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع السلطات الصحية والجهات المختصة بالشأن لضمان اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن الحماية الكافية للطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المجال التعليمي.وأشار إلى أن القيود على عدد الطلاب داخل الفصول الدراسية سترفع في سبتمبر ليتسنى للمدارس والكليات العمل وفقاً لطاقتها الاستيعابية القصوى، على أن ينفذ العزل لمدة أسبوعين على أولئك الذين تتأكد إصابتهم بالفيروس والمخالطين لهم.// انتهى //15:52ت م0141