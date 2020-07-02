الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأقامت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية متلقى مهنيا مشتركا بعنوان "الملكية الفكرية وتقييم الأصول غير الملموسة".ويأتي ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين "تقييم" والملكية الفكرية، وامتداداً للتكامل والتعاون والمساهمة في نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأصول غير الملموسة بشكل عام، والملكية الفكرية وطرق تنميتها، وحمايتها، وانفاذها، وأساليب تقييمها بما يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ويدعم المنشآت وملاكها ويرفع الثقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل والامتياز التجاري بالإضافة لتقسيم حصص الشركاء وغيرها.وأقيمت خلال الملتقى الذي استمر يومين -عن بعد- وحضره 2858 مستفيداً، 6 جلسات نقاش متخصصة شارك بتقديمها نخبة من متخصصي التقييم والملكية الفكرية تضمنت في اليوم الأول، التعريف عن الملكية الفكرية وكيفية تقييم الأصول غير الملموسة واختتمت جلسات اليوم الأول بجلسة حول آليات التقاضي في الملكية الفكرية، وفي اليوم الثاني عقدت جلسة حوارية حول واقع سوق تقييم الأصول الغير الملموسة , كما تم تقديم نبذة عن العلامات التجارية وأهميتها للمنشأة وكيفية حمايتها، وأخيرًا اختتم الملتقى بجلسة تمحورت حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وأهابت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" بجميع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية التعامل مع المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية لمعرفة القيمة الحقيقة لمنشآتهم بما يكفل حقوقهم ويمنحهم الثقة عند الحصول على استثمارات جديدة أو منح حقوق الامتياز التجاري، وأنها اتاحت لهم نظام "قيّم" (qaym.sa), الذي يسهل لهم الوصول للمقيّمين المعتمدين ويمكّنهم من تقديم طلبات التقييم والحصول على عروض متعددة لتنفيذ عملية التقييم ومتابعة تنفيذها بشكل إلكتروني عبر هذا النظام.// انتهى //15:56ت م0143