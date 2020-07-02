الدمام 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واساستقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية (55474) مكالمة هاتفية مختلفة خلال شهر يونيو الماضي، منها (9843) بلاغاً إسعافياً لحالات مرضية وحالات حوادث، ومنها (1756) بلاغاً إسعافياً تم عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.وقدم الفرع الخدمة الطبية الإسعافية لهذه الحالات الإسعافية على النحو التالي، (595) بلاغاً لحالات ناتجة عن حوادث مرورية و(84) بلاغاً لحالات ناتجة عن حوادث دعس، و(114) بلاغاً لحالات ناتجة عن انقلاب مركبات، و(2381) حالة مرضية، و(3479) بلاغاً لحالات مرض معدي، و(447) بلاغاً لحالات سقوط، و(258) بلاغاً لحالات نتجت عن حرائق، و(5) بلاغات لحالات صعق كهربائي، و(12) بلاغاً لحالات غرق، و(72) بلاغاً لحالات احتجاز، وبلاغان لحالات نتيجة انهيار مباني، و(19) بلاغاً لحالات اختناق و(26) بلاغاً لحالات نتيجة حروق و(332) بلاغاً لحالات أزمة قلبية، و(276) بلاغاً لحالات غيبوبة، و(990) بلاغاً لحالات إغماء، و(926) بلاغاً لحالات أزمة تنفسية، و(145) بلاغاً لحالات نزيف، و(83) بلاغاً لحالات ولادة، و(6) بلاغات لحالات بتر، و (34) بلاغاً لحالات تسمم بالابتلاع، و(7) بلاغات لحالات تسمم بالاستنشاق، وحالة تسمم بالامتصاص، و(14) بلاغاً لحالات تسمم باللدغ، و(3) بلاغات لحالات ضربة شمس، و(13) بلاغاً لحالات إصابة عمل، و(199) بلاغاً لحالات توقف قلب وتنفس، و(54) بلاغاً لحالات اشتباه جلطة دماغية، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.وقد قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ (4199) حالة ومن ثم أسعفت للمستشفيات بالمنطقة، بينما تُقدَّم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (5521) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرض (295) حالة وفاة.ودعا فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الجميع لإبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى تصل الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية.// انتهى //16:02ت م0144