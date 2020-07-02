الدمام 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسكرم المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي اليوم الرئيس الفخري لمجلس فريق الهمم الإسعافي التطوعي الدكتور خالد المحمدي وعدداً من أعضاء ومنسوبي الفريق.وأعرب الدكتور العريفي خلال لقائه فريق الهمم الإسعافي التطوعي الذي يعمل تحت مظلة إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الشرقية، عن شكره وتقديره لهم على جهودهم التي بذلوها في الفترة الماضية ضمن الفرق التطوعية.وأشاد بالدور الذي قام به المتطوعون والمتطوعات بالفريق في خدمة الوطن والمجتمع في هذه الظروف، وتلبية للواجب الذي يعد وسام فخر واعتزاز لهم، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.من جانبه ثمن الرئيس الفخري للفريق الدكتور خالد المحمدي دعم المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة رئيس مركز القيادة والتحكم على الجهود التي يبذلها للرقي بالتطوع بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، منوهاً بالجهود المبذولة ومقدراً كل ما تقدمه منصة التطوع الصحي بصحة الشرقية .وفي ختام اللقاء لبى الدكتور العريفي رغبة الفريق بالانضمام كعضو شرفي لفريق الهمم الإسعافي التطوعي بالمنطقة الشرقية إيمانا منه بأهمية التطوع وانطلاقا من رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:03ت م0145