عمّان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم بنظيره اللبناني ناصيف حتي، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، والمستجدات الإقليمية.وأكد وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن زيارة نظيره اللبناني للأردن تأتي في ظروف تستدعي مزيداً من التنسيق بين البلدين في عدد من القضايا الدولية المشتركة التي لها انعكاسات كبيرة على المنطقة.ولفت الانتباه إلى أن تداعيات الأزمة السورية تهم البلدين بشكل خاص، مؤكداً الحرص على انتهاء الأزمة بحل سياسي يحفظ وحدتها وعودتها إلى دورها في المنطقة".من جانبه، أفاد وزير الخارجية اللبناني بأن المباحثات تناولت التنسيق السياسي والاقتصادي والنزوح السوري وكيفية التعامل معه وصولاً إلى تسوية الأزمة السورية.كما أكد الوزيران الرفض القاطع لعملية ضم أراضٍ فلسطيينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بوصفه انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل المساعي التي تستهدف السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطنيية المستقلة.// انتهى //16:07ت م0146