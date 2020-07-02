الكويت 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 919 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 359 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها, مشيرةً إلى أن حالات الاصابة الـ 919 تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 74ر59 % و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 26ر40 %.// انتهى //16:09ت م0147