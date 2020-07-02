طرابلس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسبحث رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، دور الاتحاد الأوروبي في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.وناقش المشري مع بوجيا ما خلفته حرب العاصمة طرابلس، وأبرزها المقابر الجماعية في ترهونة وزرع للألغام في منازل المدنيين جنوب العاصمة طرابلس.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «يوبام» أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مددت التفويض الخاص بها إلى يوليو 2021.// انتهى //16:11ت م0148