عمّان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //16:13ت م0149