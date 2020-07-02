الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنوه رؤساء هيئات ومنظمات إسلامية بدول العالم بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج بعدد محدود جداً من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة من مختلف الجنسيات، عادين القرار تأكيد على مضي المملكة في العمل على مصلحة المسلمين والتصدي لكل ما قد يؤذيهم ومنها وباء كورونا الذي عم خطره جميع دول العالم.وأكدوا في بيانات وبرقيّات أن القرار جسد حرص المملكة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن حيث أيّد رئيس منظمة أهل السنة والجماعة بباكستان الشيخ محمد أحمد اللدهيانوي أن القرار من الأخذ بالأسباب الوقائية من الوباء التي اتفق الفقهاء على جواز ترك الحج عند خوف الطريق بل إن الاستطاعة لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان ولذلك فإن الأمراض الوبائية تعد من الأعذار المباحة لترك الحج والعمرة.من جانبه، أشاد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين بالفلبين الشيخ عبدالهادي بن الشهيد غوماندر، بالقرار الذي وصفه بالسديد المعتدل المتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والفطرة السليمة ومع العقول الرشيدة وذلك متوافق مع توصيات الأنظمة الصحية العالمية للحد من انتشار هذا الوباء.من جانبه أيّد الأمين العام لمنظمة إنسان العالمية للتنمية البشرية بالسودان الشيخ إبراهيم عبدالحميد محمد قرار المملكة بوصفه موافقاً لقاعدة الشريعة من جهات أن فيه تطبيق لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة أخف الضررين فإن الناظر ربما يرى تعطيل شعيرة الحج لكن هذا القرار فيه مراعاة لأخف الضررين كما فيه رعاية للأنفس وحماية لمصالحها.بدوره قال رئيس المنظمة الإسلامية للجنوب الأفريقي بجنوب أفريقيا الشيخ عمران أساني إن القرار استند على نصوص الشريعة في وجوب حفظ البلد الحرام عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لايورد ممرض على مصح" كما أن في هذا القرار حفظ للنفوس وهي من الضروريات الخمس.وسألوا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة وأن يرفع هذا الوباء عنها مقدمين الشُكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وتقديم الخدمة للحُجاج والمعتمرين.// انتهى //16:19ت م0150