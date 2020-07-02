الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الربع الثاني من عام 2020م بتسيير 154 شاحنة إغاثية عن طريق البر تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متنوعة تزن 3,340 طنًا، مقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية والبالغة 489 مشروعًا.// انتهى //16:29ت م0151