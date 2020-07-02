الطوال 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة الطوال اليوم ، فعاليات المسابقة النسوية "تعاهدي القرآن" التي تنفذها الجميعة لمراجعة كتاب الله كاملاً .وأوضح رئيس الجمعية حسين يحي عواف، أن المسابقة تستهدف مديرات الدور والمعلمات والطالبات الحاصلات على شهادات إتمام الحفظ سابقاً، البالغ عددهن ٤٠ متسابقة, على مدى "45" يوماً بهدف استغلال الإجازة الصيفية واستثمار الأوقات في مراجعة حفظ كتاب الله الكريم .// انتهى //16:48ت م0161