تبوك 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنظمت إدارة مشروع نظام المعلومات الصحية التابع لإدارة الصحة العامة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقه تبوك بالتعاون مع شركة علم وبدعم من تقنية المعلومات الصحيةورشة عمل لتفعيل نظام المعلومات الصحية (His) عن بعد،وتستهدف ورشة العمل أكثر من 17 مركزاً صحياً كمرحلة ثانية في ( تيماء وأملج والبدع وضباء والوجه)، على مدى اليومين الماضيين وذلك في قاعة التدريب بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة تبوك.ويهدف البرنامج إلى تكوين منصة صحية رقمية لتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى وتقدم بيانات محدثة لسجلاتهم، والمساهمة في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية من تقديم حلول مبتكرة لضمان سلامة المرضى وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في الخدمات المقدمة من أجل تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، مما يساعد على توفير الوقت والحصول على نتائج صحية أفضل، مع التخلص من جميع الأعمال الورقية.يذكر أن برنامج نظام المعلومات الصحية يأتي ضمن خطة برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الجانب الصحي.// انتهى //16:48ت م0162